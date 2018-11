Infomediaire Maroc – Deux unités de la Marine Royale ont secouru mercredi soir un voilier battant pavillon suédois en difficulté au large de Bouznika, suite à une information parvenue du Centre de Recherche et sauvetage maritime, apprend-on de source militaire.

Le voilier était à la dérive, suite à une panne de moteur, dans des conditions météorologiques très défavorables avec à bord quatre personnes, deux femmes, une Portugaise et une Norvégienne, et deux hommes de nationalité suédoise, précise-t-on.

Les quatre personnes ont été assistées et secourues par les deux unités navales, qui ont procédé par la suite au remorquage de leur voilier, vers le port de Mohammedia, souligne la même source, qui précise que suite à une information parvenue, le soir du mercredi 21 novembre 2018, du Centre de Recherche et sauvetage maritime, selon laquelle un voilier serait en difficulté au large de Bouznika, la Marine Royale a fait diriger un patrouilleur et un garde Côtes en mission de patrouille en atlantique pour recherche et assistance.

Après un large ratissage de la zone indiquée, les deux unités de la Marine Royale ont réussi à localiser vers 21h50 un voilier dénommé SY Sheila battant pavillon Suédois à 18 km au Nord-Est de Mohammedia, indique la même source.

