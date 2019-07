Le Maroc a été élu, mercredi à Paris, à la vice-présidence de la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de l’UNESCO.

La candidature marocaine ayant recueilli l’unanimité au sein du groupe électoral V de la COI, englobant à la fois les pays arabes et africains, l’expert marocain, Karim Hilmi, point focal national pour la COI et Directeur de Recherches et chef du Département d’Océanographie au sein de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), a été élu par acclamation des 118 Etats membres votants lors de la 30ème session de l’Assemblée de la COI.

L’élection par acclamation du Maroc à la vice-présidence de cette Commission a été précédée par l’élection de l’Argentine en la personne de son expert, Ariel Troisi au poste de Président.

À travers son élection à la vice-présidence de la Commission, le Maroc a été élu d’office au Conseil Exécutif de la Commission au titre du groupe électoral V.

Après scrutin, les autres pays de ce groupe à avoir été élus au Conseil Exécutif de la Commission sont : l’Egypte, le Sultanat d’Oman, le Koweït, la Côte d’Ivoire, le Kenya, Madagascar, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

La Commission Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO (COI) travaille avec ses Etats membres pour favoriser la coopération internationale et la coordination de programmes dans les domaines de la recherche et l’observation marine, la conservation et la protection des environnements marins, l’atténuation des risques, et le développement des capacités, afin de comprendre et d’assurer une gestion efficace des ressources des océans et des zones côtières.

Cette nouvelle élection du Maroc aux organes de l’UNESCO traduit de manière claire la confiance renouvelée et l’estime dont jouit le Royaume aussi bien au sein de cette Organisation que dans tout le système des Nations Unies.