Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, conduit, ces dimanche et lundi, la délégation marocaine qui participe à la conférence de haut niveau de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur l’investissement dans les secteurs public et privé. Cette délégation comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, le consul général du Royaume à Istanbul, M’hamed Ifriquine, le président par intérim de l’Union générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mohamed Bachiri, en plus de Khaled Benjelloun responsable à la CGEM, et Fawzia Zaaboul, directrice du Trésor et des finances extérieures au ministère. La délégation comprend également pour le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), Mohamed Agoumi, directeur général délégué à la BMCE Bank of Africa, Mohamed Maarouf, directeur général délégué de la Banque des finances et du développement, Hamid Tawfiki, DG de CDG Capital, et Mohsen Safi de la direction du Trésor et des finances extérieures au ministère.

Lors de cette conférence, organisée sous le signe « lancer des opportunités d’investissement dans le cadre de l’OCI : Des investissements pour promouvoir la solidarité et le développement », les représentants de la CGEM et du GPBM participent à plusieurs rencontres consacrées à l’examen des moyens d’attirer et de développer les investissements et le rôle du secteur privé et des agences de promotion des investissements dans la promotion des flux d’investissement entre les pays membres de l’OCI.

La conférence vise notamment à créer de nouvelles opportunités commerciales à travers les réunions entre les opérateurs des deux secteurs, à focaliser l’attention sur les causes de la mutation socio-économique dans les pays membres de l’OCI pour réaliser une croissance globale et durable, et à promouvoir les investissements dans les pays de l’Organisation à travers l’élimination des obstacles à la liberté de circulation et la facilitation des activités commerciales dans la zone de l’OCI.

Le programme de la conférence, organisée en collaboration avec la Banque islamique de développement (BID) à Istanbul, et parrainée par le Bureau d’investissement de la présidence turque, prévoit des débats de haut niveau sur des questions liées notamment aux sources innovantes de financement du développement du secteur privé, à la dynamique du secteur privé pour renforcer les flux d’investissement dans les pays membres de l’OCI et au rôle de l’écosystème de la Business intelligence afin de faire face à la révolution des données.

Le programme comprend également une série d’exposés qui seront présentés par les agences d’investissement dans les pays de l’OCI et d’autres institutions nationales et internationales en vue d’améliorer les opportunités d’investissement dans leurs pays respectifs.

Parmi les principaux objectifs du programme de l’OCI pour la période 2016-2025 figurent notamment la réduction de la pauvreté, la promotion des investissements et la réalisation du développement durable