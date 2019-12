Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, Royal Air Maroc (RAM) va s’allier prochainement à un réseau de 13 compagnies aériennes de renom et rejoindre l’alliance Oneworld. Et à cet effet, on apprend que la compagnie a franchi un premier cap, le 26 novembre dernier, suite à la migration de sa structure de classe qui est déjà conforme au standard de classe Oneworld.

L’intégration de cette alliance avec des compagnies de renom, qui comprend entre-autre American Airlines, British Airways, Qatar Airways, Cathy pacific, sera l’occasion pour la RAM de viser l’excellence tout au long de la chaîne client.