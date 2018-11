Infomédiaire Maroc – L’expérience marocaine en matière d’optimisation de l’impact des Objectifs du Développement Durable (ODD) a été présentée, lundi à Paris, dans le cadre de la 4ème édition du »Climate Finance Day’’ et de la Global Round Table, deux événements majeurs de l’agenda mondial 2018 dédié à la mobilisation du secteur financier pour trouver des solutions aux problématiques du réchauffement climatique.

L’expérience marocaine a été présentée lors d’un panel autour de la thématique ‘’Repenser l’impact pour financer les objectifs de développement durable’’, dans le cadre de la Global Round Table.

L’enjeu de la réalisation des ODD n’est pas uniquement financier, mais également un enjeu de modèle économique qui prend en compte l’impact environnemental et social en même temps que le rendement financier.

Au Maroc, cette question est prise très au sérieux, a affirmé le Directeur général de CDG Capital, Hamid Tawfiki, soulignant que la Stratégie nationale de développement durable (SNDD-2030), qui a été approuvée en juin 2017, fixe non seulement le cadre mais aussi les objectifs à atteindre. Des objectifs qui vont couvrir un périmètre beaucoup plus large que la finance climat pour concerner tous les aspects relatifs au développement, la gestion de l’eau, l’éducation, la lutte contre la pauvreté (Etc), a-t-il dit.

S’agissant du concept de nouveaux business modèles, le DG de CDG Capital a affirmé que le Maroc peut s’enorgueillir de pouvoir innover et de trouver de nouveaux business modèles qui lui permettent de réaliser à la fois des impacts multiples et différents types d’objectifs de développement durable.

‘’Au Maroc, nous avons l’opportunité de faire en sorte que l’on ne se limite pas uniquement aux modèles qui existent déjà et qui ont été développés ailleurs dans les pays développés, mais d’être capables d’innover et de trouver de nouveaux business modèles qui nous permettent de réaliser des impacts multiples, ainsi que différents types d’objectifs de développement durable’’, s’est-il félicité.

Dans une déclaration à la MAP, le DG de CDG Capital a souligné l’importance pour le Maroc d’intervenir dans ce genre de conférences et d’échanger sur les idées qui sont en train de se développer.

‘’Notre présence dans ce genre de rencontres est très utile. Elle permet de montrer ce que le Maroc peut faire pour développer de nouvelles méthodes de financement et trouver de nouvelles solutions en matière de développement durable’’, a-t-il expliqué.

Le panel ‘’Repenser l’impact pour financer les objectifs de développement durable’’ a essayé de voir comment est appliqué le concept de nouveaux business modèles dans les pays émergents comme le Maroc. La création d’un site pilote pour démontrer l’applicabilité de la mise en place des nouveaux business modèles avec des modes de financement innovants pour atteindre les ODD a été évoquée dans ce contexte.

A ce propos, Tawfiki s’est félicité de cette initiative, affirmant que par sa présence à cet événement, le Maroc peut montrer ce qu’il peut faire pour développer de nouvelles méthodes de financement mais aussi de nouvelles solutions en matière de développement durable.

La 4ème édition du »Climate Finance Day’’ et la Global Round Table réunissent les acteurs majeurs du secteur de la finance internationale pour faire le bilan des engagements pris en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Placé sous le signe de « l’innovation et de l’impact », l’événement s’assigne pour objectif également de mettre en avant les initiatives les plus innovantes visant à accélérer le financement et le développement des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et de l’Accord de Paris.

Le Climate Finance Day, un événement international annuel qui a lieu depuis 2015, réunit les acteurs majeurs du secteur de la finance internationale afin d’échanger et trouver des solutions financières aux problématiques du réchauffement climatique.

La première édition, tenue en mai 2015 à Paris, en amont de la COP21, avait permis de prendre conscience que les enjeux climatiques ne pouvaient être du seul ressort de grandes institutions et des pouvoirs publics, et que le secteur financier avait son rôle à jouer.

La deuxième édition, organisée en novembre 2016 à Casablanca, en amont de la COP22, par Casablanca Finance City (CFC), avait pour thématique principale celle de la mobilisation du financement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Paris.

Quant à la troisième édition (décembre 2017 à Paris) organisée en amont du sommet international One Planet Summit, elle s’est focalisée sur l’accélération du processus de financements.

Rédaction Infomédiaire