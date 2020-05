La distinction pour la deuxième fois de l’université Ibn Tofail de Kénitra dans le prestigieux classement mondial “Times Higher Education” reflète la mobilisation de l’ensemble des composantes de l’université et leur engagement en matière de responsabilité sociale, a souligné le président de cet établissement d’enseignement supérieur Azzedine El Midaoui.



“En se positionnant dans les premiers rangs en termes de respect des Objectifs du développement durable des Nations unies (ODD), l’université a réalisé une performance prestigieuse qui se veut une reconnaissance de la communauté internationale et aussi de l’engagement de l’université en ce qui concerne sa responsabilité sociale à travers la qualité de ses recherches, de sa pédagogie, du transfert de connaissances, ainsi qu’à travers sa gouvernance”, s’est félicité El Midaoui dans un entretien à l’agence MAP.



Il a noté que l’ensemble d’activités menées par les étudiants, les professeurs et le personnel administratif et de pilotage ont permis à l’université d’atteindre ce classement “The Times Higher Education Impact Ranking 2020” qui honore l’ensemble du Royaume et qui a été marqué cette année par la participation d’une centaine d’universités représentant plus de 80 pays des cinq continents. “L’objectif global est de mesurer la responsabilité sociétale et environnementale ainsi que l’engagement du Royaume à travers l’université en ce qui concerne les 17 ODD des Nations unies”, a-t-il expliqué.



Le président a, en outre, précisé que l’université a été classée sur la base de trois ou quatre critères, à savoir l’eau et l’assainissement, où elle a occupé la première place en Afrique, la 2-ème au monde arabe, et la 37-ème au monde parmi plus de 805 universités.



En matière d’énergie propre, l’université a pu remporter le premier classement au monde arabe et en Afrique et s’est positionnée en 42-ème place à l’échelle mondiale, s’est-t-il félicité.



Dans ce même contexte et en ce qui concerne le domaine des énergies renouvelables, l’UIT est le seul campus public ramassé au Maroc, soit quelques 80 hectares, a-t-il dit, notant qu’il existe beaucoup de réalisations en termes d’efficacité énergétique, d’appropriation d’énergies propres telles que les énergies solaires, sachant que d’ici 4 ans, l’université compte recouvrir quelques 40 % de ses besoins en énergétique.



Il s’agit de la première université en Afrique qui a installé une ombrière solaire d’électromobilité avec des bicyclettes électriques et deux voitures du même genre, a-t-il fait observer.



En termes de responsabilité sociale et avec l’académie régionale de Rabat-Salé-Kénitra, l’université a installé une ombrière solaire à la station de Sidi Taibi pour la production d’électricité avec le solaire, l’éolien et le traitement d’eau pour le lycée de la localité de cette commune et tout un ensemble d’actes, de travaux et de stratégies qui sont reflétés dans la politique de gouvernance de l’université, a-t-il expliqué.



Dans la lutte contre la pauvreté, l’université a été classée première au niveau nationale, 3-ème au monde arabe et en Afrique et 100-ème à l’échelle de 800 universités mondiales, a rappelé El Midaoui, notant que la partie estudiantine est extrêmement importante en la matière, puisqu’il y a tout un ensemble de travaux et d’initiatives associatives, de volontariat et des clubs d’étudiants qui font beaucoup d’actes envers les localités précaires des différentes régions du Maroc qui organisent des journées et des donations pendant cette période de confinement sanitaire due à la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Une telle réalisation qui constitue le fruit de plusieurs années d’engagement, d’implication et d’actions menées par l’ensemble des composantes de l’université, illustre l’engagement du Royaume, sous le leadership du Roi Mohammed VI, en faveur de la mise en œuvre des ODD, à travers de nombreuses démarches stratégiques notamment la loi-cadre portant charte nationale de l’environnement et du développement durable, ainsi que l’adoption de politiques sectorielles qui s’inscrivent dans une approche de développement durable