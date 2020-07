Basée sur l’anonymat, la confiance et la confidentialité, l’opération de régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger a été instituée du 1er janvier au 31 octobre 2020, pour permettre aux personnes physiques et morales détenant des avoirs et liquidités à l’étranger, de se mettre en conformité avec la réglementation des changes.

Le 31 décembre 2020 est la nouvelle date à retenir. Le délai de déclaration volontaire a été prorogé jusqu’à la fin de l’année en cours et ce, dans le cadre de la loi de finances rectificative n°35-20.

Dans une circulaire adressée aux banques, l’Office des Changes informe le secteur bancaire que « le délai maximum fixé pour la souscription et le paiement de la contribution libératoire relative à ladite régularisation par les personnes concernées est reporté au 31 décembre 2020 au lieu du 31 octobre 2020, prévu initialement ».

Les banques sont également informées que les avoirs liquides déclarés doivent faire l’objet de rapatriement au plus tard le 31 janvier 2021 et les comptes détenus à l’étranger et non destinés à la gestion de biens immeubles ou d’actifs financiers, déclarés dans le cadre de cette opération, doivent être clôturés.