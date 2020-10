Un changement dans les conditions d’accès au Maroc a été décidé. Désormais, les tests sérologiques ne sont plus exigés . Les passagers devront présenter uniquement un test PCR négatif datant de moins de 72h. Les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés du test.

Pour rappel, dans le cadre de son opération des vols spéciaux, Royal Air Maroc dessert 39 destinations internationales, parmi celles-ci :

Abidjan, Alger, Amsterdam, Bamako, Barcelone, Bologne, Bordeaux, Bruxelles, Caire, Conakry, Dakar, Doha, Douala, Dubaï, Frankfurt, Genève, Istanbul, Jeddah, Las Palmas, Libreville, Londres, Lyon, Madrid, Malaga, Marseille, Milan, Montréal, Moscou, Nantes, New York, Niamey, Nice, Nouakchott, Ouagadougou, Paris, Rome, Toulouse, Tunis, Yaoundé.

Ci-dessous un rappel des conditions d’éligibilités aux vols spéciaux lancés dans le cadre de cette opération.

Les vols à destination du Maroc sont ouverts :

• A tous les citoyens marocains (touristes bloqués à l’étranger, étudiants ou résidents à l’étranger) et leurs familles,

• Aux citoyens d’autres nationalités résidant au Maroc et à leurs familles.

• Aux visiteurs professionnels disposant d’une invitation d’une entreprise Marocaine : Les visiteurs professionnels étrangers ressortissants des pays non soumis à l’obligation de visa, pourront se déplacer chez les entreprises marocaines sur simple invitation de ces dernières. Les invitations doivent être imprimées sur papier à en-tête de l’entreprise qui invite (comprenant ses identifiants, notamment son ICE, son n° de RC et son adresse). Elles doivent également être signées et cachetées par une personne habilitée de l’entreprise, et inclure l’objet de la visite, les noms complets et numéros de passeports des visiteurs, leur date d’entrée au territoire marocain ainsi que leur lieu de résidence pendant leur séjour au Maroc.

• Aux ressortissants étrangers disposant d’une réservation d’hôtel : Aussi, les ressortissants étrangers ressortissants des pays non soumis à l’obligation de visa et disposant d’une réservation confirmée d’un hôtel au Maroc pourront accéder au territoire marocain sur présentation de cette réservation.

Les vols au départ du Maroc sont ouverts :

• Aux Marocains résidant à l’étranger et à leurs familles,

• Aux étrangers résidant ou non résidant au Maroc, et à leurs familles,

• Aux étudiants marocains inscrits dans des universités à l’étranger,

• Aux femmes et hommes d’affaires ainsi qu’aux citoyens contraints de se rendre à l’étranger pour les soins médicaux, à condition de disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par la préfecture de leur province.