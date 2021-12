Le Conseil d’administration du Groupe Horizon Press s’est réuni récemment sous la présidence de Moncef Belkhayat. A l’issue de cette réunion, Horizon Press annonce avoir acquis 100% des actions du Groupe Infomédiaire, éditeur du site d’information infomediaire.ma. L’accord d’acquisition a été acté ce mercredi 1er décembre 2021 par Moncef Belkhayat et le Fondateur du Groupe Infomédiaire, Kamal Bouayad. A noter que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Vice-Président, Directeur Général Délégué en charge du développement du Groupe Horizon Press, Kamal Bouayad, assurera la continuité au niveau du fonctionnement, de la gouvernance et de la bonne marche d’Infomédiaire.

Déclarations :

– ‘‘Je suis ravi de voir le Groupe Horizon Press prendre son envol. Après une belle fusion de nos titres de presse avec le Groupe Saham, le déménagement dans des locaux flambant neufs avec une organisation RH réadaptée, le relooking réussi de la maquette du quotidien Les Inspirations ÉCO, nous voilà prêts pour un nouveau cap avec l’acquisition du Groupe L’Infomédiaire. Cette opération nous permet, à présent, de toucher une nouvelle cible de lecteurs comptant des centaines de milliers d’abonnés et de lecteurs. Mais pas seulement, puisque sur le plan stratégique, elle nous permet de nous projeter vers un horizon des plus prometteurs. Sur le plan organisationnel, nous sommes heureux d’accueillir parmi nous les collaborateurs du Groupe Infomédiaire qui viendront enrichir davantage la diversité et le savoir-faire de nos équipes’’.

Moncef Belkhayat, Président du Conseil d’administration du Groupe Horizon Press

– ‘‘Avec l’entame de notre 11ème année d’activité, nous sommes heureux d’intégrer un des plus grands groupes de presse nationaux. Cette nouvelle alliance nous permettra d’envisager avec encore plus de sérénité et ambition la prochaine étape, à travers notamment de nouveaux projets de développement qui pourront rapidement enrichir le champ médiatique national’’.

Kamal Bouayad, Fondateur du Groupe Infomédiaire

Dans le cadre de cette opération, le Groupe Infomédiaire était accompagné par BMCE Capital Conseil (équipe dirigée par Mehdi Jalil Drafate) et le cabinet d’avocat Lanbouri (équipe dirigée par Naoufal Lanbouri). De son côté, le Groupe Horizon Press était accompagné par le cabinet AF Legal Services (équipe dirigée par Alia Skalli) et le cabinet comptable Boughaleb (équipe dirigée par Mohamed Boughaleb).