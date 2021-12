Transdev, opérateur en charge de l’exploitation du tramway de Rabat-Salé, a annoncé mardi la réalisation prochaine d’une étude énergétique du centre de maintenance de l’ensemble des composantes du réseau, en vertu de la convention la liant avec la Société d’ingénierie énergétique (SIE), et ce avec l’appui et l’accompagnement de la STRS en sa qualité de propriétaire de développement local et propriétaire du réseau.

Cette action constitue la première étape de concrétisation de la convention scellée en septembre dernier entre les deux parties à cette fin, indique Transdev dans un communiqué, précisant qu’une convention spécifique à cette opération a été signée le 29 novembre par les deux partenaires.

Il sera question d’un diagnostic énergétique du centre de maintenance et des composantes du réseau comprenant les sous stations, rames, agences, parking relais et stations voyageurs.

De plus, un plan d’action détaillé identifiant les mesures d’efficacité énergétique à entreprendre et les bonnes pratiques en matière de consommation d’énergies, sera également élaboré.

La société d’ingénierie énergétique est une Super ESCO dédiée à la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique, avec pour mission d’accompagner les acteurs publics et privés pour mettre en œuvre de tels projets et de participer à la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale, en particulier le programme d’exemplarité de l’État en la matière.

Filiale à 100% du Groupe Transdev, premier opérateur européen de la mobilité zéro émission, la société Transdev Rabat-Salé gère, exploite et maintient depuis 2011 le premier réseau tramway au Maroc, composé des deux lignes situées sur le territoire des communes de Rabat-Salé.