Deux mille cinq cent trente et un (2.531) patients sont actuellement sous suivi médical ou attendent la déclaration de leur rémission après l’amélioration de leur état de santé, a annoncé dimanche le Ministère de la santé.

Par ailleurs, 27 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, portant le nombre total des cas de contaminations à 7.433 dans le Royaume, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi.

Le nombre de décès s’élève à 199 après l’annonce d’un nouveau cas au cours des dernières 24H, a souligné le responsable, ajoutant que la personne décédée souffrait de maladies chroniques. Le taux de létalité reste stable (2,7%), poursuit-il.

De même, 65 nouveaux cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été recensé pendant les dernière 24H, portant à 4.703 le nombre total des rémissions et à 63.3% le taux de rémission, a noté El Youbi.

Le nombre total des cas exclus a atteint 135.449 depuis le début de la pandémie et ce, après les analyses négatives de 9.294 cas au cours des dernières 24 heures, a-t-il indiqué.

Il a, à cet égard, relevé que la majorité des nouveaux cas (23 sur 27) ont été détectés à travers le suivi médical des personnes-contacts asymptomatiques.

D’un point de vue géographique, Casablanca-Settat vient en tête des régions comptant le plus grand nombre de cas confirmés (32.2%), suivie de Marrakech-Safi (18%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13%), Fès-Meknès (13%), Rabat-Salé-Kénitra et Draa-Tafilalet, a relevé El Youbi.

Le responsable a tenu a souligner que le Maroc a franchi ces deux derniers jours le seuil des 10.000 tests de dépistage du Covid-19 par jour, une moyenne qui s’accroit de semaine en semaine.

Le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies a fait savoir que la conférence de presse quotidienne du ministère de la Santé se tiendra à 18h à partir de demain lundi et que le portail Covid sera mis à jour deux fois par jour, à 10H et 18H.

Le ministère de la Santé invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines, en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.