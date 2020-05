L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech compte créer un Observatoire des épidémies, sorte de structure scientifique qui aura pour missions la connaissance précoce de l’arrivée de l’épidémie, le suivi et l’étude de l’évolution des virus et bactéries, la détection précoce de la circulation des virus et la détermination de l’évolution régionale et nationale des épidémies.

Cette décision a été annoncée par le président de cet établissement d’enseignement supérieur, Moulay Lhassan Hbid lors d’une visioconférence organisée récemment, sous le thème “Enseignement inclusif et responsabilité sociale à l’Université Cadi Ayyad (UCA) dans le contexte de la pandémie Covid-19”.

Cette structure scientifique vient soutenir la dynamique de la recherche scientifique induite par la pandémie du coronavirus, a indiqué Hbid, relevant que ce projet scientifique, le premier du genre au Maroc, nécessitera quelque 5 millions de DH sur 3 ans.

Et de préciser que cette structure scientifique sera réalisée en collaboration avec le ministère de la santé, l’Institut Pasteur, la Direction de l’épidémiologie et de la Lutte contre les Maladies, le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Centre Anti-Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) et avec le soutien de certaines organisations, telles que l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO).

L’UCA travaillera aussi avec le Conseil Régional de Marrakech-Safi pour concrétiser ce projet scientifique ambitieux à caractère régional et national, a-t-il insisté.

L’équipe de scientifiques de cet observatoire sera pluridisciplinaire et composée notamment, de spécialistes de la statistique (qui étudieront les épidémies à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse et l’interprétation des résultats), d’informaticiens, de médecins, d’épidémiologistes en plus de sociologues et de psychologues, a-t-il expliqué. En ces circonstances exceptionnelles, l’UCA de Marrakech a orienté la recherche scientifique vers la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et ses répercussions sur les différents aspects de la vie sociale et économique, rappelle-t-on.

Cette université se penche sur l’élaboration d’une stratégie pour orienter la recherche scientifique vers un ensemble de sujets inhérents au coronavirus et à la période post pandémie, aussi bien sur le plan économique que social.

L’UCA a consacré un budget important à cet effet et entamé la formation d’équipes de chercheurs, composées de professeurs dans les différentes filières universitaires, afin de trouver des solutions, de contribuer à la gestion des crises épidémiologiques et de réaliser des projets de recherche se rapportant aux domaines liés au virus.

Ces équipes œuvreront en vue d’apporter des éléments de réponse aux questions relatives à l’analyse de la propagation du nouveau coronavirus et à la saisie de ses différentes dimensions au Maroc, d’élaborer des recommandations appropriées pour mieux gérer les périodes de transition et post pandémie, et permettre un retour à la normale dans le Royaume, outre les enseignements tirés de cette pandémie et les mesures préventives à prendre à l’avenir.