L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire du club madrilène de Leganés, s’est engagé avec FC Séville pour un contrat de 5 ans et demi, a annoncé, jeudi, le club andalou.

FC Séville a réussi le recrutement de l’attaquant international Youssef En Nesyri (Fès, 1er juin 1997), sociétaire du CS Leganés, en attendant les résultats des tests médicaux, indique l’équipe espagnole dans un communiqué.

L’attaquant sera lié au club blanc-rouge pour le reste de la saison et cinq autres, soit jusqu’au 30 juin 2025, précise la même source.

En-Nesyri, formé à l’Académie Mohammed VI de football, a marqué la saison dernière neuf buts avec Leganés, devant le meilleur buteur historique de l’équipe madrilène.

Auteur de quatre but cette saison avec Leganés, En-Nesyri a été l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il a rejoint Leganés en provenance de Malaga en contrepartie de plus de cinq millions d’euros.

Selon les médias sportifs espagnols, FC Séville a payé la clause libératoire de En-Nesyri estimée à 20 millions d’euros