Fraîchement lancée au Maroc, l’application JobUp voit grand. La plateforme gratuite entend, en effet, réinventer la recherche d’emplois et de services au Maroc. « Jobup met la technologie et l’innovation au service du client. Pratique et complète, elle joue le

rôle d’intermédiaire entre les demandeurs de services et les prestataires

à travers tout le Maroc », explique-t-on auprès de la plateforme.

L’application, est-il expliqué, permet de rechercher, de postuler, mais aussi de consulter directement les offres de services et d’emploi à travers des créneaux simples et accessibles à tous les chercheurs d’emplois.

Sa particularité, JobUp la puise dans le fait d’être une application qui donne la chance aux personnes qui n’ont ni le diplôme ni les moyens de trouver leurs chances. Elle « aide toutes les catégories sociales et professionnelles à trouver des opportunités

d’emploi, et ce même sans diplôme », souligne la même source. L’application propose par ailleurs des offres en matière de bricolage, interventions, manutentions, etc…

«L’idée de créer JobUp est née juste après la crise sanitaire Covid 19. C’est en effet avec le

confinement et ses conséquences sur le marché du travail que la présence de l’application va devenir une nécessité étant donné qu’elle va servir tous les chercheurs d’emplois et améliorer leur situation financière», commente Mohamed Ennemi, CEO de JobUp.

L’application garantit à ses utilisateurs une prise en charge rapide de leur demande et du service proposé. Elle permet d’accéder à des centaines d’annonces concernant des opportunités d’affaires pour les utilisateurs. JobUp possède actuellement 25.000 profils diplômés et 10.000 sans diplômes à la recherche d’emplois. Elle permet également de consulter des offres de prestations formulées par près de 30.000 artisans présents dans 20 villes différentes du Royaume. L’application propose en outre de bénéficier d’un dispositif de recherche avancé par pôles (ville, Profession, avec/ sans diplôme) avec un système de notation qui permet de valoriser les professionnels.