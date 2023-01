L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) organise sa troisième mission de prospection économique et commerciale, cette fois-ci en Afrique du Nord, en collaboration avec le Maroc.

Cette mission, qui se tiendra du 08 au 09 février 2023 à Casablanca, vise à développer la diplomatie économique à travers un prisme multilatéral dans l’espace francophone, pour la promotion des échanges commerciaux et des investissements entre les entreprises nationales et celles de l’espace francophone sur trois secteurs porteurs : Agro-industrie, Energie renouvelables, Biens et Services Numériques.

Elle a, également, pour but d’intensifier les partenariats d’affaires entre entreprises des 88 États et gouvernements membres de l’Organisation, alors que la recherche de nouveaux marchés et de schémas de partenariat constitue un enjeu crucial pour le développement des entreprises qui doivent, également répondre aux exigences des transitions énergétiques et numériques.