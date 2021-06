La gestion de l’affaire du chef des milices du polisario, le dénommé Brahim Ghali, accueilli par le gouvernement de Madrid en cachette et sous une fausse identité, et la tentative de ce dernier de « tromper » le Maroc a été une « grande erreur », souligne, ce jeudi, le portail électronique espagnol « Okdiario ». « Le départ d’Espagne du chef du polisario, son entrée et son séjour dans notre pays ont été une accumulation d’absurdités », écrit le site dans un éditorial, assurant que l’exécutif espagnol « s’est comporté avec une maladresse déconcertante, à la limite du ridicule».

Pour « Okdiario », la gestion de cette affaire a montré depuis le début «l’amateurisme » du gouvernement et son incapacité de mesurer les conséquences d’une attitude qui a porté atteinte aux intérêts de l’Espagne avec un pays voisin comme le Maroc.

« Permettre au dénommé Brahim Ghali d’entrer en Espagne et surtout dans les conditions que l’on connait, était une grande erreur », insiste le portail d’information, fustigeant l’attitude du gouvernement et sa mauvaise gestion de la crise avec le Maroc.

« Ce que le gouvernement espagnol ne peut pas faire c’est de couvrir le chef du polisario en essayant de tromper le Maroc », a relevé le portail, qualifiant d’«erreur monumentale» le comportement de l’exécutif conduit par le socialiste Pedro Sanchez.