Infomédiaire Maroc – Trois élèves marocains ont remporté une médaille d’or et deux d’argent lors des premières olympiades arabes des mathématiques qui ont pris fin jeudi à Djeddah, ouest de l’Arabie saoudite.

Les élèves relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la Région de Rabat-Salé-Kénitra ont signé des résultats très honorables lors de cette manifestation scientifique, grâce à Mohamed Khir qui a remporté la médaille d’or et Nizar El Ghazal et Mohamed EL Kafil qui se sont adjugés deux médailles d’argent.

Selon le comité d’organisation, le concours a été marqué par des questions non conventionnelles qui requièrent de l’élève des capacités dans la résolution des équations mathématiques, de la géométrie euclidienne et de la théorie des nombres.

Dans une déclaration, le chef de la délégation marocaine, Mohamed Ibaoui a souligné que les élèves marocains qui se sont distingués lors de cette manifestation ont fait montre de capacités prometteuses.

Cette victoire sera une source de motivation pour les élèves marocains pour déployer davantage d’efforts afin de parvenir à l’excellence dans le domaine du savoir et de se distinguer au niveau national et international, a-t-il ajouté.

Les olympiades arabes des mathématiques se sont ouvertes, dimanche dernier, avec la participation de 13 pays arabes, en l’occurrence le Maroc, l’Egypte, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, l’Algérie, le Soudan, le Koweït, le Yémen, la Tunisie, le Sultanat d’Oman, le Liban, la Libye, outre l’Arabie saoudite, pays hôte.

Cet événement scientifique, organisé par le ministère saoudien de l’éducation en partenariat avec l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, vise à développer l’esprit d’excellence, de créativité et de confiance en soi chez les élèves arabes et à renforcer l’échange entre eux.

