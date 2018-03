Infomediaire Maroc – C’est officiel ! La Confédération des Junior-Entreprises Marocaines (CJEM) a obtenu la marque déposée pour le label ‘‘Junior-Entreprise’’, une garantie tant pour elle que pour ses adhérents.

Aujourd’hui, toute entité non liée à la Confédération et utilisant ‘‘Junior-Entreprise’’ se verra en situation délicate vis-à-vis des autorités concernées et cela pour violation des usages. ‘‘Junior-Entreprise’’ est aujourd’hui une marque déposée, une arme à double tranchant dont bénéficient les adhérents et qui couvre l’ensemble des champs de compétences qu’abrite la CJEM.

La procédure de dépôt auprès de l’OMPIC a été entamée dans le but de protéger le mouvement de tout acteur utilisant le concept du junior-entreprenariat pour des fins personnelles voire frauduleuses.

Rédaction Infomediaire.