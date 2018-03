Infomediaire Maroc – C’est une 1ère au Maroc ! inwi s’allie à Casa Transport pour offrir le Wifi à tous les passagers et utilisateurs du tramway de Casablanca. Baptisé ‘‘Wifi M3ak’’, ce nouveau service innovant couvre l’ensemble de la ligne 1, soit 31 km reliant différents points névralgiques de la métropole.

Il bénéficiera, dès mars 2018, aux 126 000 utilisateurs quotidiens du tramway casablancais. Pour l’utilisateur, l’accès à ‘‘Wifi M3ak’’ se fait en un clic. L’internaute a simplement besoin de se connecter au réseau, de s’enregistrer via son numéro de téléphone et d’insérer le code d’activation reçu par SMS.

Il bénéficie instantanément d’un volume de connexion haut débit offert. A noter que, en plus du service et du confort apporté aux utilisateurs, ‘‘Wifi M3ak’’ constitue une véritable prouesse technologique, rendue possible grâce à l’engagement et le partenariat exemplaire entre les équipes de inwi et celles de Casa Transport.

Rédaction Infomediaire.