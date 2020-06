L’Office national des chemins de fer (ONCF) a réalisé, au titre du premier trimestre 2020, un chiffre d’affaires (CA) de 887 millions de dirhams (MDH), en hausse de 3,6% par rapport à l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires consolidé a enregistré une diminution de 0,5% par rapport à fin mars 2019 due principalement à la diminution du CA de quelques Filiales, indique l’ONCF dans un communiqué sur ses résultats au titre du premier trimestre 2020.

Au titre du premier trimestre 2020, les dépenses d’investissement du groupe ont atteint les 450 MDH soit une augmentation de 12% par rapport à la même période de l’exercice précédent, précise le groupe, notant que ces réalisations s’inscrivent dans la continuité du cycle investissement de l’office, et concernent principalement les travaux de réhabilitation des infrastructures et du matériel roulant ainsi que l’acquisition de l’équipement et outillage nécessaire à assurer la sécurité du réseau ferroviaire.

L’Office fait savoir que le nombre de voyageurs transportés durant le premier trimestre 2020 s’élève à 8,7 millions de voyageurs générant un produit de 369 MDH, soit une hausse de 6% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Par ailleurs, l’activité Fret hors phosphate a généré une recette de 129 MDH soit une hausse de 3% à fin mars 2020, correspondant à un volume de transport de 2,2 millions de tonnes de marchandises diverses.

Le groupe souligne, également, que la recette du transport des phosphates durant le premier trimestre s’établit à 296 MDH, soit une baisse de 6% par rapport à fin mars 2019, correspondant à un tonnage de 3,5 millions de tonnes.

Parmi les faits marquants de l’année, le communiqué rappelle le développement des services complémentaires au train, à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients une gamme de services permettant d’améliorer leur mobilité, soulignant que l’activité voyageurs propose désormais des canaux de vente diversifiée qui sont de plus en plus axés sur les technologies innovantes.

L’activité fret s’est caractérisée principalement par la reprise du trafic des conteneurs de Tanger Med après la mise en service de la LGV et l’amélioration du trafic à l’export des voitures PSA qui a connu une cadence de 4 à 5 trains par semaine sur la relation “Usine de Kenitra/Tanger Med”. “L’année a également connu l’amélioration des parts de marché de l’ONCF dans le transport du charbon de la centrale ONEE de Jerrada”, ajoute la même source.

“Dans un contexte exceptionnel, d’état d’urgence sanitaire décrété par notre pays, lié à la pandémie du Covid 19, l’ONCF a déployé un plan d’urgence spécifique, tout en mettant en exergue les mesures préventives et proactives structurées en plusieurs leviers dénotant de l’engagement de l’Office, ces leviers ont eu trait au pilotage, à la gestion des RH, au plan de continuité de l’activité, à la communication avec les parties prenantes, aux initiatives de solidarité ainsi qu’à la gestion financière”, indique le communiqué.

Ainsi, en application des directives des autorités marocaines pour contenir la propagation du Covid 19, l’ONCF a procédé à la suspension quasi totale des trains voyageurs grande ligne à partir du 21 mars à minuit et à l’adaptation du plan de transport et des horaires de train à la mobilité des voyageurs durant cette période exceptionnelle. Pour le volet fret, une mobilisation exceptionnelle a été mise en place pour répondre à la demande des clients et contribuer à acheminer les différents produits de/vers les sites de production, de stockage ou les ports.

“Dans le cadre de l’élan de solidarité pour la gestion de la pandémie Covid 19 au Maroc, l’ONCF a participé au fonds spécial de solidarité en injectant un don de 100 MDH. Les hauts cadres et dirigeants ont participé par un don équivalent à un mois de salaire et les collaborateurs par l’équivalent de trois jours”, conclut le communiqué.