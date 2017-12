Infomédiaire Maroc – Le Maroc et la France ont procédé à la signature, ce vendredi à Rabat, d’un protocole financier portant sur un prêt de 128,1 millions d’euros (1,42 milliards de dirhams) destiné au financement de l’acquisition de locomotives par l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Ce protocole est destiné à mettre en place un financement concessionnel pour accompagner la stratégie de l’ONCF visant le rajeunissement du parc à traction électrique et la modernisation de la flotte des locomotives pour mieux répondre aux besoins des usagers et ainsi contribuer à la protection de l’environnement.

Et à cette occasion, le DG de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a indiqué que l’année prochaine verra l’achèvement des travaux de triplement des voies sur l’axe Kénitra-Casablanca et le doublement de la ligne Casablanca-Marrakech, pour accompagner la croissance de l’activité de transport et améliorer la qualité des prestations et services, ajoutant que l’ONCF est pleinement inscrit dans le chantier de renouvellement de sa flotte.

