Dans le cadre de la mise en place du Système de management de la santé et de la sécurité

au travail (SMSST) dans les centrales rattachées à la Direction Exploitation Turbines à Gaz de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, la centrale turbines à gaz Mohammedia, d’une capacité installée de 300 MW, a passé avec succès son audit de certification conformément à la norme ISO 45001-V2018.

Il s’agit d’une première consécration dans le domaine du Management de la sécurité et santé au travail au sein de l’ONEE.

Cette certification a été attribuée suite à l’audit réalisé par un organisme certificateur de

renommée internationale. L’audit a concerné l’ensemble des processus managériaux,

opérationnels et de supports pour toutes les activités de la Centrale.

A l’issue de cette mission d’audit, il a été relevé que la réussite de ce système a été

concrétisée grâce à l’engagement de la Direction et des collaboratrices et collaborateurs de

la Centrale, accompagnés par les entités d’appui de la Direction Exploitation Turbines à Gaz

compétentes en matière de santé et sécurité au travail.

Cette distinction vient couronner les efforts et procurer des milieux de travail sûrs et sains et adaptés aux spécificités de l’activité de production électrique industrielle.