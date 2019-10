Jamal Kilito, Rabia Talhimet et Jihad Chakib, ont été nommés dans des délégations stratégiques pour l’ONMT avec des objectifs de performance très élevés. Ils font partis des visages qui incarnent désormais la nouvelle dynamique de l’Office. Ainsi, Kilito devient délégué de l’ONMT à Londres pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Il était jusque-là Directeur Marketing et stratégie de l’ONMT. Talhimet est la nouvelle déléguée de l’ONMT à Bruxelles pour le Benelux. Elle était anciennement Directrice communication et évènements de l’ONMT. Enfin Chakib est nommé délégué de l’ONMT à Abu Dhabi pour le Moyen-Orient. Il était en poste à la délégation de Paris.