Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Parmi elles, figure une concernant le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts- département de l’Agriculture.

Par cette décision, Abdellah Janati a été nommé Directeur Général de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Il s’agit d’une reconduction, puisque Janati avait déjà été nommé à l’issue d’un Conseil de Gouvernement tenu en décembre 2017.

Abdellah Janati est Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique à Paris (ENSAE-INSEE). Après une expérience dans le secteur privé, notamment à la RAM et à l’ONA, il a intégré l’administration publique en 1995 ou il a occupé les postes de Directeur des Industries de la pêche et de Directeur de la Pêche maritime. De 2010 à 2017, il a occupé le poste de Directeur Général de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE).