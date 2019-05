Le Maroc a été élu par acclamation membre du Conseil exécutif d’ONU-Habitat, lors des travaux de la première Assemblée du Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat), qui a ouvert ses travaux lundi dans la capitale kényane.

L’Assemblée d’Onu-Habitat a ainsi élu les 36 membres qui devront siéger au Conseil exécutif, dont 10 sièges pour les États africains, 8 pour les Etats d’Asie et du Pacifique, 4 sièges pour les Etats de l’Europe Orientale, 6 sièges pour les Etats d’Amérique Latine et des Caraïbes et 8 sièges pour les Etats d’Europe Occidentale et autres Etats.

Le Conseil exécutif d’ONU-Habitat devra tenir sa première réunion le jeudi 30 mai à Nairobi.

Le Maroc est représenté à cette Assemblée par une délégation conduite par le ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fehri, en compagnie de la Secrétaire d’État Chargée de l’Habitat, Mme Fatna EL-K’hiel.

Placée sous le thème: «Innovation pour une meilleure qualité de vie dans les villes et les communautés – Mise en œuvre accélérée du nouveau programme urbain pour la réalisation des objectifs de développement durable», l’Assemblée d’ONU-Habitat devra aussi déterminer les priorités stratégiques pour accélérer la mise en œuvre du «Nouvel Agenda Urbain» afin de réaliser les objectifs de développement durable pour les six prochaines années, par le biais du plan stratégique d’ONU-Habitat (2020-2025).