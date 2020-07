Le Maroc, qui a présenté cette semaine devant l’ONU son deuxième Examen national volontaire sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), a aussi identifié des pistes prioritaires pour le renforcement du processus de mise en œuvre des ODD, a indiqué ce jeudi la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi.

Intervenant lors d’une réunion organisée à l’occasion de la journée de l’Afrique, en marge du Forum politique de haut niveau des Nations-Unies tenu virtuellement à New York, El Ouafi a expliqué que les pistes prioritaires identifiées par le Royaume portent principalement sur l’élargissement du processus d’appropriation et d’implication auprès des différentes parties prenantes, aussi bien au niveau national que régional et territorial, ainsi que la consolidation du cadre et des mécanismes de cohérence des politiques publiques en faveur d’une mise en œuvre efficace et efficiente des Objectifs de développement durable, qui visent l’amélioration des conditions de vie des populations et auxquels le Maroc a souscrit à leur concrétisation à l’horizon 2030.

Il s’agit également du renforcement de l’intégration des ODD et leurs cibles prioritaires dans le processus budgétaire, du renforcement de la capacité organisationnelle du système statistique national, grâce entre autres, à l’élaboration d’une nouvelle loi, actuellement en cours d’approbation, conformément aux principes fondamentaux de la statistique officielle, adoptés par les Nations-Unies, a précisé la ministre.

El Ouafi a, de même, relevé que la présentation de cet Examen national volontaire, le deuxième du genre depuis 2016, a permis au Royaume de mesurer son état d’avancement dans sa marche continue vers le développement au bénéfice de sa population.

Pour maintenir cet élan vers le progrès et la croissance, la lutte contre les inégalités sociales et les disparités spatiales et afin d’inscrire le Royaume dans la dynamique du développement durable, le Maroc a lancé un nouveau chantier de refonte et de renouvellement du modèle de développement marocain, a-t-elle fait observer.

Et de souligner, à cet égard, que le Roi Mohammed VI a décidé la mise en place d’une commission nationale chargé de réactualiser le modèle de développement marocain avec une évaluation des enjeux et des défis multiples auxquels fait face le Maroc dans différents domaines, notamment l’éducation et la formation, l’emploi, la protection sociale, et la question de la jeunesse.

Adoptés par les dirigeants mondiaux dans la perspective d’un monde plus équitable et durable, les 17 Objectifs de développement durable sont au cœur de l’Agenda 2030 des Nations-Unies et couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation.

Le Forum politique de haut niveau 2020 sur la question du développement durable a été marqué par la présentation par 47 pays, dont le Maroc, de leur Examen National Volontaire sur les progrès faits dans la réalisation des ODD.

A travers cette procédure, ces pays partagent leurs expériences avec la communauté mondiale afin d’accélérer les efforts de mise en œuvre de ces objectifs.

Ce Forum annuel (7 au 16 juillet) est convoqué par le Conseil économique et social des Nations-Unies (ECOSOC), dont la vice-présidence est assurée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, qui a présidé à cette occasion plusieurs séances de travail et débats interactifs.