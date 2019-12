L’encours sous gestion des OPCVM a atteint 459,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2019, progressant de 0,38% par rapport au mois précédent et ce ,malgré une décollecte nette de plus de 1 MMDH, selon des données de l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).



Cette décollecte nette a concerné principalement les OPCVM OCT, souligne l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information du mois de novembre.



Selon l’ASFIM, les OPCVM Actions ont enregistré la meilleure performance mensuelle avec 1,93% de variation alors que la performance mensuelle la plus faible est à mettre au crédit des OPCVM Monétaires avec une augmentation de 0,20%.



Concernant les performances annuelles, les OPCVM Actions ont connu la meilleure performance avec 9,68% tandis que les OPCVM Monétaires ont affiché la plus faible performance (2,02%).



A fin novembre 2019, le nombre d’OPCVM actifs s’élève à 470, relève la même source