L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à plus de 557,5 milliards de dirhams (MMDH) au 22 septembre, en hausse de 11,31% en glissement annuel, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Les OPCVM obligations court terme (OCT) et les OPCVM monétaires ont affiché les meilleures variations annuelles avec +52,41% et +21,87% respectivement, alors que les OPCVM contractuels ont enregistré la plus forte baisse (-7,99%), d’après les statistiques hebdomadaires de l’AMMC, arrêtées au 22 septembre 2023.

En variation mensuelle, les OPCVM contractuels ont connu la meilleure évolution, soit +18,13%.

Le nombre d’OPCVM en activité a atteint, quant à lui, 573 fonds à la même période.