Le président du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a tenu, vendredi à Marrakech, une réunion avec les coordinateurs du parti à la 13e région (Marocains du monde), durant laquelle un ensemble de questions nationales et organisationnelles ont été débattues.

La réunion, qui s’est déroulée en présence de membres du Bureau politique et du coordonnateur de la 13e région, Anis Birou, a été l’occasion d’aborder un ensemble de questions qui intéressent les Marocains du monde, indique un communiqué du RNI.

Les participants ont à cette occasion exprimé leur fierté de l’approche du Royaume, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, en matière de gestion des effets du séisme, mettant en avant l’efficacité et la rapidité de la réponse à cette catastrophe naturelle, qui ont été unanimement saluées par la communauté internationale.

Ils ont également salué l’esprit de solidarité et d’entraide avec lequel les Marocains continuent de marquer les esprits en diverses circonstances. Les coordinateurs du parti à la 13e région ont aussi exprimé leur fierté de la Haute sollicitude royale en faveur des zones touchées par le séisme, qui s’est traduite par un programme intégré et ambitieux de reconstruction et de développement des zones sinistrées. Dans ce sens, ils ont réaffirmé leur implication inconditionnelle et leur forte mobilisation ainsi que leur disposition à contribuer avec toutes leurs capacités matérielles et intellectuelles à l’effort national de reconstruction et de développement des zones touchées par le séisme.

Intervenant lors de cette réunion, Akhannouch a souligné l’importance de la coordination « Région 13 » au sein du parti, saluant les rôles qu’elle joue pour faire rayonner les valeurs du parti à l’étranger, contribuer au leadership des Marocains à travers le monde et défendre les causes nationales et à leur tête la question de l’intégrité territoriale.

Après avoir souligné la Haute sollicitude dont le roi Mohammed VI entoure les Marocains du monde, le président du RNI a indiqué que le gouvernement, en application des Hautes orientations royales, s’emploie à accélérer divers projets sectoriels, notamment la nouvelle Charte de l’investissement.

Cette réunion a été l’occasion de s’attarder sur l’action du gouvernement et celle du RNI qui dirige l’Exécutif dans un contexte marqué par de grands défis auxquels tous les pays du monde sont confrontés, tels que les conséquences des changements climatiques et les répercussions des conflits géostratégiques.

Parmi les enjeux auxquels le gouvernement fait face, Akhannouch a aussi cité les aspirations des Marocains à l’intérieur et à l’extérieur du pays, notamment les réformes relatives à l’éducation, la santé et le logement, le soutien aux programmes de cohésion sociale et le renforcement de la résilience de l’économie nationale.