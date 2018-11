Infomediaire Maroc – Dans le cadre de son programme d’actions pour la semaine mondiale de l’investisseur (World Investor Week), et à l’occasion de la Journée mondiale de l’Epargne (World Savings Day), l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a lancé le guide sur l’investissement en Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le guide est destiné aux investisseurs et au public en général dans un but pédagogique, visant à promouvoir les connaissances de base en matière d’investissements financiers, via ce « véhicule » qui occupe une place importante parmi la panoplie des instruments financiers disponibles sur le marché, indique l’AMMC dans un communiqué.

En s’appuyant sur un style simple et didactique, le guide retrace les principales dimensions qu’il convient de connaitre pour faciliter l’acte d’investissement en connaissance de cause, précise-t-on de même source.

A cet effet, le document est structuré autour de grandes rubriques dont le contenu peut nourrir l’acte d’investissement en amont (comprendre) et en aval (agir), relève le communiqué, notant que la rubrique « Comprendre les OPCVM » aborde les définitions et la typologie des OPCVM comme une première clé de lecture, pour ensuite mettre l’accent sur les risques associés à l’investissement en OPVCM et les mécanismes de son fonctionnement et son contrôle par l’Autorité du marché.

La rubrique « Investir en OPCVM », quant à elle, retrace les aspects pratiques liés à l’investissement comme les critères de choix de la catégorie d’OPCVM la mieux adaptée au profil de chaque investisseur, le circuit de commercialisation, les coûts associés ou encore les outils de suivi de son investissement.

Le guide est complété par un lexique qui parcourt les principaux concepts usuellement utilisés dans ce domaine. Il est disponible et téléchargeable sur le site de l’AMMC (www.ammc.ma), conclut le communiqué.

Rédaction Infomediaire.