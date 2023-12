L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a présenté, jeudi à Rabat, un nouveau guide de finance durable consacré à l’investissement socialement responsable (ISR) dans la gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans le cadre de ses actions d’accompagnement du développement de la finance durable au Maroc, et dans la continuité des différentes mesures et initiatives entreprises en faveur d’un marché des capitaux plus durable et plus inclusif, indique l’Autorité dans un communiqué.

Destiné aussi bien aux investisseurs qu’aux sociétés de gestion d’OPCVM, le nouveau guide présente les spécificités de l’investissement socialement responsable et apporte des définitions claires des différents concepts liés à l’ISR ainsi que des stratégies qui s’y rapportent, ajoute la même source.

Axé sur la protection des épargnants et visant à accompagner le développement des fonds ISR, le guide de l’AMMC inclut des recommandations aux investisseurs désireux d’orienter leurs placements vers les OPCVM à stratégies ISR, et fournit aux sociétés de gestion un ensemble de règles pour les accompagner dans la création et la gestion de ce type d’OPCVM dans l’intérêt de leurs clients.

Le guide sur l’investissement socialement responsable dans la gestion des OPCVM a fait l’objet d’une présentation aux professionnels du marché des capitaux à l’occasion d’une conférence organisée au siège de l’AMMC à Rabat.

Ledit guide est publié sur le site internet de l’Autorité et sera ouvert à une période de consultation publique du 21 décembre 2023 au 21 janvier 2024, afin de recueillir les suggestions des acteurs du marché avant son adoption définitive, fait savoir le communiqué.