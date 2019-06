L’Opération Marhaba de transit des Marocains résidant à l’étranger constitue un « exemple mondial de la bonne coordination entre pays voisins », a souligné lundi le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

L’Opération Marhaba est « le plus grand dispositif du genre en Europe et l’un des plus importants au niveau mondial, mais il s’agit surtout d’un exemple de bonne coordination entre différentes administrations publiques et entre pays voisins », a-t-il dit à l’occasion d’une visite au port d’Algésiras.

Selon un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur, Grande-Marlaska a relevé que l’expérience accumulée durant plus de 30 ans a permis à cette opération d’atteindre un « grand niveau d’efficacité et de coordination dans sa mise en œuvre » qui se traduit notamment par une réduction des temps d’attente dans les ports et de meilleurs services au profit des voyageurs.

Cette opération, a-t-il poursuivi, implique le transit de plus de 3 millions de personnes et de 700 000 véhicules entre les continents européen et africain durant une période de 3 mois, relevant que l’objectif est de rendre possible les retrouvailles entre des familles et des amis dans les deux continents.

Lors de cette visite, le ministre espagnol de l’Intérieur s’est rendu aux nouvelles installations du Consulat général du Maroc à Algésiras et de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, aménagées au niveau de l’aire de services du port de cette ville du sud de l’Espagne.

Cette visite s’est déroulée en présence du consul général du Royaume à Algésiras, Abdelfattah Lebbar, de la sous-secrétaire d’Etat espagnole à l’Intérieur, Isabel Goicoechea, et du délégué du gouvernement central en Andalousie, Lucrecio Fernández.

Les nouvelles installations de l’aire de services, qui comprennent aussi les locaux de la Protection civile espagnole et du Service andalou de la santé, sont de nature à contribuer de manière efficace à l’amélioration de la qualité des services et prestations fournis aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger transitant par ce port, indique un communiqué du Consulat général du Maroc à Algésiras.

Lors de cette visite, Grande-Marlaska et Lebbar ont évoqué les excellentes relations entre le Maroc et l’Espagne qui ne cessent de se renforcer au fil des années grâce aux différentes visites et rencontres bilatérales, souligne la même source.

La Commission mixte maroco-espagnole chargée de l’Opération Marhaba 2019 avait tenu, le 21 mai à Madrid, une réunion consacrée aux préparatifs de cette opération et aux mesures prises pour garantir les meilleures conditions de son succès.

Lors de cette réunion, co-présidée par le wali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, Khalid Zerouali, et la sous-secrétaire d’Etat espagnole à l’Intérieur, Isabel Goicoechea, les deux parties s’étaient félicitées des résultats excellents et positifs de la dernière Opération Marhaba ainsi que de leur excellente coordination et du degré de synergie de leurs actions.

La partie marocaine avait mis en exergue à cette occasion la Haute sollicitude royale envers les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger, ainsi que les Hautes orientations royales pour optimiser les conditions d’accueil, d’appui et d’accompagnement des MRE durant cette opération.

Elle avait souligné, en outre, la mobilisation totale de l’ensemble des départements marocains concernés pour assurer le succès de cette opération d’envergure.

La délégation marocaine avait présenté le dispositif 2019 de cette opération qui intègre toutes les mesures fortes qui seront prises en matière organisationnelle, de logistique, de coordination et de gestion des crises. Les axes qui ont été développés portent sur la fluidité, les mesures de sécurité et de sûreté et les actions de proximité et d’assistance.

Concernant ce dernier aspect, l’accent a été mis sur le rôle central de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à travers ses actions dans ce domaine et la mobilisation de milliers de personnes aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.