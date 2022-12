OPPO annonce le lancement du nouveau OPPO A77s au Maroc. Avec des améliorations dans la photographie, le divertissement et le système d’exploitation ColorOS 12.1, OPPO A77s offre aux utilisateurs des performances fluides tout autour.

La charge rapide 33W SUPERVOOC TM et la batterie haute capacité de 5000 mAh offrent plus de liberté lors de l’utilisation de OPPO A77s. « Cette excellente performance globale est complétée par un design rétro ultra-mince fini en cuir en fibre de verre de qualité supérieure ou le dernier OPPO Glow emblématique », indique un communiqué de la marque.

Concernant le design, OPPO annonce que le A77s est disponible en deux finitions de couleurs fraîches : Sunset Orange et Sky Blue. Doté d’un boîtier ultra-mince au design rétro, le A77s ne mesure que 7,99 mm d’épaisseur et ne pèse que 187 g.

« Chaque A77s est soumis à plus de 130 tests de fiabilité très rigoureux et à plus de 320 tests de qualité complets pour garantir que le téléphone est résistant à l’usure contre les éclaboussures, les rayures, l’abrasion et d’autres phénomènes », affirme la même source.

En matière d’autonomie, le A77s s’appuie sur une charge rapide 33W SUPERVOOC TM. Il peut être chargé à 100 % en 71 minutes environ, et 5 minutes de charge offre aux utilisateurs 2,98 heures de temps de conversation. Lorsqu’elle est complètement chargée, la batterie longue durée de 5 000 mAh offre plus de 14 jours en veille et plus de 17 heures pour regarder régulièrement des vidéos YouTube.

Par ailleurs, le A77s est équipé de deux caméras AI 50MP et de nouvelles fonctionnalités pour capturer un contenu vidéo et photo incroyables : Bokeh Flare Portrait permet aux utilisateurs de prendre des portraits avec des reflets bokeh riches comme un appareil photo professionnel. Selfie HDR fournit des selfies clairs même dans des environnements peu éclairés ou à contre-jour. Les haut-parleurs ultra-linéaires stéréo doubles alimentés par DIRAC 3.0 du A77s offrent un son stéréo de qualité supérieure avec un volume vidéo accru. Et l’écran riche en couleurs de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz offre une visualisation fluide et confortable pour les utilisateurs qui souhaitent profiter de contenus vidéo et de jeux en haute définition.

Au cœur de A77s se trouve la plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G, avec 102 % de performances CPU en plus et 76 % de performances GPU en plus que la génération précédente. La configuration de 8 Go de RAM + 128 Go de ROM prend en charge un stockage étendu et une expérience utilisateur plus fluide, vous offrant plus d’options pour votre divertissement quotidien. La technologie d’extension de RAM vous permet d’augmenter la RAM standard jusqu’à 8 Go, et le téléphone prend également en charge l’extension de carte SD jusqu’à 1 To de ROM. Notons que le A77s offre une meilleure confidentialité et sécurité des informations avec les fonctionnalités de ColorOS 12.1.

Enfin, OPPO souligne que le A77s est mis en vente au Maroc le 5 décembre 2022 en Sunset Orange et Sky Blue. Le modèle 8 Go de RAM + 128 Go de ROM est en vente à 2899 dh sur le site officiel OPPO et les magasins partenaires.