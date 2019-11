Les opportunités d’investissement dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie au Nigéria ont été mises en avant, jeudi à Rabat, à l’occasion de la tenue de la deuxième édition du Forum d’affaires Nigéria-Maroc. Organisé par l’Ambassade du Nigéria au Maroc, cet événement a pour objectifs de dynamiser les échanges économiques entre le Maroc et le Nigéria et d’informer les opérateurs économiques marocains des mesures incitatives mises en place par le Nigeria pour développer l’investissement dans les domaines de l’agriculture et de l’énergie.

La deuxième édition de ce Forum se veut également une occasion pour les deux pays de partager leurs expériences et renforcer les relations de coopération Sud-Sud, tout en permettant aux participants de prendre connaissance de la politique nigériane dans le domaine des investissements étrangers