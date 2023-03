Mohcine Jazouli, ministre délégué en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques (MICEPP), s’est entretenu avec plusieurs représentants de compagnies indiennes. L’objectif étant de faire la promotion des opportunités d’investissement au Maroc auprès des compagnies d’Inde.

Ces rencontres, menées par le ministre délégué du MICEPP ont pour but de renforcer les relations économiques entre les deux pays, en plus de consolider la position du royaume en tant que hub pour les investisseurs souhaitant développer leurs activités sur le continent, mais aussi à destination de l’Europe et de l’Amérique.

Mouhcine Jazouli est actuellement en train de mener un roadshow en Inde, afin de partager le potentiel économique du Maroc auprès des pays dont la géographie n’est plus une contrainte au développement de liens mutuellement bénéfiques.

Au menu de ce Roadshow, organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’Ambassade du Royaume du Maroc en Inde, figurent une série de rencontres avec des ministres, des investisseurs et des représentants de grandes sociétés indiennes, le but étant de faire présenter l’offre du Royaume et d’accélérer les investissements sur le territoire national.

Le ministre a tenu à cette occasion à mettre en avant, lundi à New Delhi, les atouts économiques et les opportunités d’investissements dont regorge le Royaume. S’exprimant lors de la 12e édition du Dialogue sur les secteurs de la vente au détail, des produits de grande consommation et du e-commerce (MASSMERIZE), organisé par la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI), le ministre a fait valoir que le Maroc a établi, en l’espace de 20 ans, un réseau d’infrastructures de classe mondiale, allant des ports et des routes aux aéroports et aux zones industrielles.

Peu avant son intervention à cet événement tant qu’invité d’honneur, le ministre et la délégation l’accompagnant ont eu des entretins approfondis avec des représentants de plusieurs entreprises indiennes dont le géant indien de l’informatique, Hindustan Computers Limited (HCL Technologies) qui a procédé au lancement d’un « delivery center » au Maroc, dans l’objectif de produire des services technologiques à haute valeur ajoutée pour ses clients mondiaux et de créer des milliers d’emplois à haute valeur ajoutée dans le secteur de l’outsourcing, notamment dans le domaine du codage, des logiciels et des services IT.

Le Maroc renforce ses relations avec l’Inde

En fait, le Maroc mise gros sur l’Inde, ce marché colossal de 1,4 milliard d’habitants qui assure en 2023 la présidence tournante du G20.

Le rythme des relations entre l’Inde, désormais cinquième économie mondiale, et le Maroc, leader africain et hub économique continental, n’ont cessé de s’intensifier et de se diversifier en tenant compte des potentialités dont recèlent les deux acteurs régionaux.

Le Royaume, qui accueille déjà une quarantaine d’entreprises indiennes spécialisées notamment dans le domaine de l’automobile, de l’agriculture et des énergies renouvelables, ambitionne d’attirer davantage d’investissements indiens en vue de porter les échanges commerciaux bilatéraux à plus de 2 milliards de dollars.

Un élan de coopération qui a été renforcé, en janvier dernier, avec la signature de partenariats stratégiques à Rabat entre le Groupe OCP et les principaux producteurs indiens d’engrais du secteur public et privé.