Pour accompagner le développement des nouvelles technologies dans le Royaume et rendre le numérique plus accessible à tous, Orange Maroc et la Coopération Allemande ont inauguré aujourd’hui à Rabat le premier « Orange Digital Center » (ODC) du Maroc, un écosystème entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation.

Orange Digital Center a été officiellement inauguré par Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc et Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d’Orange Middle East & Africa, en présence de Chakib Benmoussa, Ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, de Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, de Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, de Othman Benjelloun, Président de MEDI TELECOM, de Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG, Administrateur de MEDI TELECOM, de Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange, des membres du COMEX d’Orange Maroc, de la Coopération Allemande ainsi que de représentants officiels.

Orange Digital Center est un concept inédit qui réunit en un même lieu les quatre programmes stratégiques du groupe Orange, à savoir : une Ecole du Code, un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up Orange Fab, soutenu par Orange Ventures, le fonds d’investissement du Groupe Orange.

Tous ces programmes sont gratuits et ouverts à tous. Ils vont de la formation des jeunes au numérique (90% de ces formations sont des formations pratiques), à l’accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l’accélération de start-ups et l’investissement dans ces dernières.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.

Initialement basé à Rabat, ODC a pour ambition d’être également présent dans les différentes régions du Royaume, dans un premier temps à travers des “ODC Clubs” déployés au sein d’établissements universitaires et de grandes écoles partenaires, venant ainsi compléter le dispositif pour offrir au plus grand nombre l’accès aux nouvelles technologies et les aider à les utiliser pleinement.

Orange et la Coopération Allemande travaillent ensemble dans le cadre d’un partenariat de développement du « programme develoPPP », que la GIZ met en œuvre pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’objectif est de concrétiser leur vision commune : favoriser l’employabilité des jeunes — et l’accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles — tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays.

Parce que le numérique doit être une chance pour tous, cette initiative s’inscrit pleinement au cœur de notre engagement d’opérateur responsable et répond aux 6 objectifs de développement durable suivants : (ODD 4) une éducation de qualité, (ODD 5) l’égalité entre les sexes, (ODD 8) un travail décent et une croissance économique, (ODD 9) industrie, innovation et infrastructures, (ODD 10) inégalités réduites et (ODD 17) partenariat pour la réalisation des objectifs.

Cette initiative s’inscrit plus largement dans le cadre du plan stratégique Engage 2025 du Groupe Orange, qui s’engage à déployer d’ici à 2025 un ODC dans chacun des pays où il opère. A ce jour, dix Orange Digital Centers sont déjà ouverts dans la zone : Tunisie, Sénégal, Ethiopie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Jordanie, Madagascar, Maroc, Mali et Égypte. D’autres inaugurations sont à venir d’ici la fin de l’année.

Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient indique: « Je suis très fier d’inaugurer ce jour, à Rabat au Maroc, le 10ème Orange Digital Center d’Afrique. Ce dernier fait partie du réseau des 32 Orange Digital Centers du Groupe Orange, qui seront déployés sur l’ensemble de nos pays de présence en Afrique et au Moyen-Orient, mais également en Europe. L’objectif est de démocratiser l’accès au numérique pour les jeunes, diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières compétences technologiques pour renforcer leur employabilité, et les préparer aux emplois de demain. »

Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange pour sa part, ajoute : « Ce beau projet s’inscrit comme une étape clé de notre responsabilité sociétale en faveur de l’inclusion numérique, et tout particulièrement pour les jeunes et les femmes. Le FabLab Solidaire, programme structurant de la Fondation Orange, en constitue une brique essentielle et permet aux bénéficiaires éloignés du numérique de renouer avec le monde professionnel : le début d’un beau parcours qui passe par le développement de compétences techniques et peut aller, grâce à la complémentarité des dispositifs déployés, jusqu’à la création d’entreprises. »

Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc, déclare : « Notre présence ici aujourd’hui témoigne de notre engagement en tant que leader numérique responsable et partenaire du Royaume dans la transformation numérique. Les programmes que nous mettons en œuvre avec l’appui de nos partenaires nous aident à atteindre nos objectifs, qui consistent à donner aux jeunes les clés pour améliorer leurs compétences numériques afin de soutenir leur employabilité et de contribuer à l’écosystème entrepreneurial. Orange Digital Center accueillera ainsi des milliers de jeunes talents marocains et leur permettra de développer leurs compétences, leurs projets ou leurs startups numériques. Ce n’est que le début pour cette initiative qui aura un impact réel sur la société dans son ensemble, avec plusieurs « ODC Clubs » qui seront très prochainement ouverts à travers le royaume, à commencer par l’Université Hassan II de Casablanca. »

Ellen Michel, Responsable du programme « develoPPP for jobs » de GIZ souligne : « A nos yeux, ce projet est un excellent exemple de coopération réussie entre la coopération allemande au développement et le secteur privé. Cette initiative vise à renforcer l’accès des jeunes au marché du travail ainsi qu’à l’entrepreneuriat afin qu’ils puissent contribuer pleinement à l’essor de leur pays. La GIZ est fière de participer dans ce partenariat tourné vers le digital et l’innovation. »

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 135 millions de clients au 31 décembre 2021. Avec 6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 60 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.