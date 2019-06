Le ministre de la Santé Anas Doukkali a plaidé pour une promulgation rapide du projet de loi régissant l’ordre des pharmaciens qui permettra de consacrer le principe de régionalisation et de restructurer les conseils des pharmaciens d’officines, à travers la création d’ordres régionaux en phase avec le processus de régionalisation avancée.

Lors d’une récente rencontre à Rabat pour la présentation du bilan des commissions chargées de l’examen et du suivi du dossier revendicatif des pharmaciens d’officines, le ministre a relevé l’impératif d’œuvrer de concert afin de faire aboutir le projet de création de l’Agence nationale de sécurité du médicament, un organisme voué à la résolution des difficultés auxquelles est confronté le secteur, selon un communiqué du ministère.

Il a également appelé, lors de cette réunion tenue avec les représentants des conseils et des syndicats des pharmaciens, à œuvrer pour réussir le Congrès international de la pharmacie qui se tient pour la première fois dans le Royaume et offre l’opportunité de mettre en avant ses réalisations dans le domaine pharmaceutique.

De son côté, le directeur du médicament et de la pharmacie, Jamal Taoufik, a présenté un exposé sur le processus de création des commissions chargées d’examiner le dossier revendicatif des pharmaciens ainsi que sur le rapport d’étape de chaque commission et les propositions formulées dans ce sens.

Cette réunion a été marquée par un échange de points de vue entre les différents parties au sujet des problématiques et des défis auxquels font face les pharmaciens.

Le ministère a assuré qu’il veillera à prendre toutes les mesures afin d’examiner la situation des pharmaciens et de promouvoir leur rôle social vital, affirmant que le système pharmaceutique et des médicaments ne pourrait être développé sans un soutien des syndicats et des conseils des pharmaciens.