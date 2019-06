Le Maroc constitue « un pays clé » pour le programme d’expansion en Afrique et dans la région du Groupe PSA, souligne vendredi le site espagnol spécialisé dans l’actualité de l’industrie automobile » www.motor.es « .

« Cela fait longtemps que le Groupe PSA a vu dans le Maroc un pays clé pour ses plans d’expansion dans le continent africain et un pays producteur de voitures qui rivalisera en peu de temps avec l’industrie automobile » de pays européens, ajoute le média espagnol.

Dans un article publié à l’occasion de l’inauguration de l’écosystème du Groupe PSA au Maroc, présidée jeudi par le Roi Mohammed VI, » www.motor.es » relève que le groupe français est le seul constructeur à couvrir toute la chaîne de valeur au Maroc et en Afrique (centre de pilotage régional, innovation, recherche et développement, production et commerce).

Cité par le média, le vice-président exécutif de PSA pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Jean-Christophe Quemard, a souligné que « le Maroc représente un marché historique et stratégique pour notre Groupe en Afrique et au Moyen Orient ».

« Nous avons mis en place un partenariat unique au Maroc dans le secteur de l’industrie automobile, avec l’aide de nos partenaires et l’appui des autorités marocaines », a-t-il fait observer.

Le Roi Mohammed VI a présidé jeudi à la plateforme industrielle intégrée « Atlantic Free Zone », dans la commune d’Amer Saflia (province de Kénitra), la cérémonie d’inauguration de l’écosystème du Groupe français PSA au Maroc, un projet qui stimule le développement du secteur national de l’automobile et illustre l’excellence du « Made in Morocco ».

Le Souverain a, à cette occasion, procédé à l’inauguration de la nouvelle usine du Groupe PSA d’une capacité de production annuelle de 100.000 véhicules et moteurs associés, et au lancement des travaux d’extension de ce complexe industriel de dernière génération, dont la capacité de production sera doublée avant même 2023 – date prévue pour la réalisation de cet objectif – et qui générera, à terme, 4.000 postes d’emplois.