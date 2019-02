Infomédiaire Maroc – Un montant global de 7,7 milliards de dirhams a été investi entre 2008 et 2018 pour la mise en œuvre des projets du Plan agricole régional (PAR) de l’Oriental, élaboré dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ce montant a permis de lancer 194 projets dont 75 projets pilier I (investissements privés), 107 projets pilier II (agriculture solidaire), et 12 programmes/projets transverses dont l’agropole de Berkane, l’aménagement hydro-agricole, le service de l’eau, les pistes agricoles, les points d’eau, le développement des produits de terroir et autres.

Lancé en 2008, le PAR est venu pour tracer le chemin de développement de la région de l’Oriental et faire de ses atouts naturels et potentialités agricoles un point de décollage économique, relève le communiqué, notant que la région, qui couvre une superficie de l’ordre de 90.139 km 2 dont 72 pc des parcours, jouit d’une superficie agricole utile de 901.470 ha dont 14 pc irriguée, soit 65.400 ha de grande hydraulique, 43.500 ha de petite et moyenne hydraulique (PMH) et 20.000 ha d’irrigation privée.

La région compte également 118 000 exploitations agricoles et un cheptel de 3.2 millions de têtes d’ovins et 985 000 de caprins, et dispose aussi d’un tissu de 1 334 organisations professionnelles dont 970 coopératives et 225 associations.

Au niveau des projets »pilier II », les avancées enregistrées sont notables et les résultats de l’exécution dépassent les objectifs, affirme le communiqué, soulignant le lancement de 107 projets sur 98 projets prévus dans le PAR avec un investissement global prévu de 1,6 milliard de dirhams.

Ces projets ont permis la plantation de 44 377 ha, la construction et l’équipement de 23 unités de valorisation, l’aménagement hydro agricole de 7 752 ha, l’aménagement pastoral de 18 839 ha, la création et l’équipement de 105 points d’eau et l’aménagement de 15,5 km de piste.

Actuellement, 16 projets sont achevés et la superficie cédée aux bénéficiaires représente 74% de la superficie plantée, soit 32 854 ha, avec un taux de réussite des plantations de 92%.

Pour assurer une valorisation adéquate de la production, on note, à fin 2018, la budgétisation de 33 unités de valorisation dont 23 sont déjà réalisées et 10 autres unités sont en cours.

En ce qui concerne les projets »pilier I », 3,8 milliards DH sont injectés pour lancer 75 projets, soit 73% des projets prévus dans le PAR à l’horizon 2020. Ces projets comptent 7 projets d’agrégation et 68 projets individuels dans le cadre du partenariat public/privé.

Ces projets profitent à 5 759 agriculteurs, soit 67% du total des agriculteurs ciblés sur une superficie de 24 800 ha. Parmi les projets d’agrégation un est mis en conformité et le reste sont en cours de préparation des dossiers. Les filières concernées par l’agrégation sont les agrumes, la betterave à sucre et le lait.

IM