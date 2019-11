Les petits et moyens agriculteurs sont placés au premier rang des priorités des divers programmes du Plan Maroc Vert, a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

L’attention toute particulière accordée à cette catégorie d’agriculteurs s’illustre à travers les grands investissements qui leur sont alloués avec plus de 43 milliards de dirhams (MMDH) au total, a précisé le ministre qui intervenait à la Chambre des représentants.

Akhannouch a expliqué que les projets du pilier II du Plan Maroc Vert ont bénéficié à plus de 733 000 agriculteurs en ouvrant la voie à la mise en œuvre de 985 projets pour un budget de 14,5 MMDH.

Les projets d’agrégation agricole qui sont au nombre de soixante concernent plus de 52.000 agriculteurs agrégés, a-t-il ajouté, soulignant que les projets d’aménagement hydro-agricole ont permis l’amélioration des revenus de plus de 190.000 petits agriculteurs, une évolution qui s’est répercutée en termes de hausse de la valeur ajoutée de 5 000 à 10 000 dirhams par an.