La Chambre des conseillers va accueillir, du 4 au 6 octobre à Marrakech, la session d’automne de la 18ème Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (AP-OSCE), sous le thème « la promotion de la sécurité en Méditerranée : rôle de l’OSCE et de ses partenaires ». La tenue de l’assemblée pour la première fois en dehors de l’espace géographique de l’organisation vient couronner les relations solides de coopération tissées entre le Parlement marocain et l’AP-OSCE, indique un communiqué de la Chambre. Cet évènement représente une étape nouvelle dans la consolidation du statut de « partenaire pour la coopération » dont jouit l’institution législative marocaine auprès de l’Assemblée où siègent 57 parlements membres. La 18ème session de l’AP-OSCE sera marquée par la présentation de l’expérience marocaine en matière de lutte contre l’extrémisme, ainsi que par des discussions sur la promotion de la sécurité dans la région méditerranéenne et les défis liés au développement économique, aux changements climatiques et à la migration.