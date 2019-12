Le Grand Maître de l’Ordre souverain et militaire de Malte, le prince Giacomo Dalla Torre, a reçu mercredi Rajaa Naji, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi auprès du Vatican et de l’Ordre souverain et militaire de Malte.



Lors de cette audience, Naji a transmis au prince Giacomo Dalla Torre les salutations du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, indique un communiqué de l’Ambassade du Royaume auprès du Vatican et de l’Ordre souverain et militaire de Malte.



Rappelant la solidité des relations liant le Maroc et l’Ordre souverain, elle a fait part de la ferme volonté du Roi de raffermir davantage ces relations.



L’Ambassadeur a passé en revue, en outre, les grands chantiers lancés au Maroc et qui ont conforté le leadership du Royaume à l’échelle internationale et consolidé sa position en tant que modèle à suivre.

Pour sa part, le prince Giacomo Dalla Torre a tenu à témoigner toute son estime et son admiration pour l’auguste personne de SM le Roi Mohammed VI, saluant la sagesse et la clairvoyance du Souverain.



Il a relevé, dans ce sens, que le Roi « est parmi les rares leaders mondiaux qui entreprennent des efforts importants en faveur de la paix, de la sécurité et du vivre-ensemble entre les nations et les peuples, et pour la consécration des principes de dialogue entre les disciples des religions, la défense des nobles valeurs à l’échelle mondiale, l’appui aux causes justes et la consécration des valeurs de la solidarité humanitaire ».



Il s’est félicité, de même, des efforts du Roi Mohammed VI en faveur de la protection de l’environnement, des droits de l’homme et de la promotion de la situation des femmes.



Le prince Giacomo Dalla Torre a mis l’accent également sur « le rôle fondamental de la Commanderie des croyants (Imarat Al Mouminine) dans la préservation et la diffusion des valeurs et préceptes de l’Islam modéré », notant que l’action du Souverain contribue à la consolidation de la paix dans le monde.



Il a, par ailleurs, fait part de sa ferme détermination à oeuvrer en vue de renforcer les relations entre le Maroc et l’Ordre souverain et militaire de Malte.