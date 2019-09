Le Pape François a reçu, au Saint-Siège, Rajae Naji qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi Mohammed VI.

Lors de cette audience, Naji a fait part au souverain pontife des salutations et des remerciements du Roi, Amir Al Mouminine, indique un communiqué de l’ambassade.

Elle a rappelé, à cette occasion, le contexte particulièrement exceptionnel de la rencontre des deux Souverains religieux, soulignant qu’ »elle inaugure une nouvelle ère dans les relations entre le Royaume et le Saint-Siège, ce qui est de nature à leur donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique, notamment après la nomination de l’archevêque du Diocèse de Rabat, Msg Cristobal Lopez Romero, au rang de Cardinal ».

Pour sa part, le Pape François a tenu à témoigner toute son estime et son admiration pour l’auguste personne du Roi, Amir Al Mouminine, saluant les initiatives du Souverain qui, a-t-il dit, « traduisent, de manière éloquente, Son leadership en matière de dialogue interreligieux et de défense des valeurs de paix et de sécurité à l’échelle internationale », ajoute la même source.