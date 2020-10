Mondelēz International, le leader mondial du Snacking, annonce la nomination de Othmane Nadifi en qualité de Directeur Général de sa filiale marocaine, Mondelez Maroc.

Avec cette nomination, Mondelēz International traduit sa volonté de promouvoir les talents marocains pour poursuivre le développement et la gestion de ses activités au Royaume.

Nadifi était jusqu’à sa nomination Directeur Général Adjoint en charge des opérations au sein de Varun Beverages Morocco (Embouteilleur des produits de Pepsico au Maroc).

Il a pour mission de poursuivre le développement de Mondelez Maroc à travers ses biscuits Bimo et Oreo, ses chocolats Milka, ses chewing-gums Clorets et Tridents et ses bonbons Halls