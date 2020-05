Le groupe OUTSOURCIA, opérateur marocain spécialisé dans la relation client et dans les métiers de l’outsourcing, annonce sa volonté de donner la possibilité à ses opérateurs, même lorsque l’ensemble des restrictions liées à la crise du coronavirus seront levées, de poursuivre indéfiniment la pratique du télétravail . OUTSOURCIA, est le premier groupe marocain à offrir cette opportunité à ses salariés.

Une vidéo de Youssef CHRAIBI, Président d’OUTSOURCIA, a été adressée à tous ses collaborateurs actuellement en télétravail, afin de leur faire part de cette annonce inédite et représentative des valeurs d’innovation et de disruption du groupe.

Pour rappel, depuis mi-mars 2020, afin de lutter contre le covid-19 et d’éviter le moindre risque sanitaire tout en garantissant une continuité de service pour ses clients, plus de 90% des collaborateurs du groupe OUTSOURCIA, ont adopté le télétravail.

Selon Youssef CHRAIBI, Président du groupe OUTSOURCIA : « La crise du coronavirus aura été révélatrice et accélératrice de certaines tendances émergentes pouvant devenir de nouvelles normes d’usage à l’instar du télétravail. Il s’agit d’un nouveau mode de production durable que nous souhaitons développer et renforcer pour certains clients. Alors que le télétravail était initialement considéré comme un mode de production dégradé, nous sommes à présent intimement convaincus que cette pratique est vertueuse aussi bien pour la qualité de vie de nos collaborateurs, que pour notre performance économique. En effet, nous avons pu, en quelques semaines, atteindre et voire même dépasser notre niveau de productivité habituel tout en maintenant nos indicateurs de qualité. Cela est notamment lié à un meilleur dimensionnement de nos capacités de production en fonction des besoins réels et évolutifs de nos clients. »