Dans le cadre des mesures actuelles visant la dématérialisation de l’offre de formation, l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) inaugure, en collaboration avec l’UNICEF, l’Académie Virtuelle en Santé qui se veut la première plate-forme au Maroc dans le domaine.

Le développement de cette académie s’inscrit en effet, dans le cadre des orientations stratégiques du Ministère de la Santé et vise à assurer des formations adaptées aux besoins des professionnels de santé et aux attentes des différentes régions du Royaume.

L’Académie Virtuelle en Santé est le fruit d’un chantier de plus de trois ans qui démarré par la formation de tous les enseignants de l’institution et l’organisation de plusieurs ateliers thématiques, en collaboration avec des institutions nationales et internationales pionnières dans le domaine. Aujourd’hui, cette plate-forme utilise les derniers standards internationaux dans la formation à distance en s’appuyant sur des technologies et logiciels de pointe. Ces atouts ont été rendus possibles grâce à l’appui d’organisations internationales comme l’UNICEF, CDC Atlanta, le Fonds Mondial, l’UNFPA et l’OMS.

L’inauguration de cette académie qui s’inscrit dans le plan de développement de l’ENSP vient couronner un effort soutenu de l’institution dans le domaine de la formation à distance, ce qui a permis de former dans les trois dernières années environ 4949 participants issus des douze régions du Royaume en plus d’une centaine d’apprenants issus des pays d’Afrique.

Dans ce sens, l’Académie Virtuelle en Santé concrétise l’ambition de positionner l’ENSP dans les prochains mois en tant que plate-forme continentale de partage des connaissances et savoirs en santé et ce, en harmonie avec la politique active du Royaume de développement du partenariat Sud-Sud.