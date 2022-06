Les travaux de Africa Sovereign Investors Forum (ASIF) se sont ouverts, lundi à Rabat, à l’initiative de Ithmar Capital, en présence notamment de la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali et du ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, Faouzi Lakjaa.

Tenu sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ce Forum regroupe une dizaine de fonds souverains africains, dont Ithmar Capital, pour créer un réseau premier du genre sur le continent, ASIF, dont l’objectif principal est de fédérer ses membres autour des défis auxquels les économies africaines sont confrontées en matière de financement et de mobilisation des investissements.