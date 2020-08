L’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM) a annoncé, mardi dans un communiqué, l’ouverture des candidatures au “Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de l’Innovation et de l’Excellence” pour les jeunes femmes âgées de 20 à 40 ans, issues des milieux rural et périurbain, et ce jusqu’au 15 septembre 2020. Lancé en marge de la célébration, le 8 mars dernier, de la Journée internationale des femmes, tenue sous la présidence effective de la princesse Lalla Meryem, présidente de l’UNFM, ce prix récompense les initiatives des femmes rurales et périurbaines âgées entre 20 et 40 ans, précise l’UNFM.

A cette fin, l’Union invite les femmes désirant participer à remplir le formulaire de candidature avant le 15 septembre prochain, faisant savoir que les candidates retenues seront formées aux techniques de renforcement de leur soft skills et bénéficieront d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets.