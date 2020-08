Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a souligné la nécessité de se concentrer sur les priorités fixées par le Roi Mohammed VI dans le Discours adressé à la Nation à l’occasion de la fête du Trône. Ces priorités constituent la feuille de route pour surmonter les difficultés économiques et sociales nées de la pandémie du Covid-19 et de ses répercussions ainsi que pour jeter les fondements d’une économie forte, compétitive et intégrée, a estimé M. El Otmani lors d’une vidéo-conférence avec tous les membres du gouvernement, tenue les 24 et 25 août, indique le Département du chef du gouvernement dans un communiqué. Le Chef du gouvernement a également appelé à mobiliser tous les moyens financiers notamment les fonds, les dispositifs d’incitations et de gestion en vue de consolider et mieux investir l’”effort” financier exceptionnel annoncé dans le discours du Trône, relevant qu’environ 120 milliards de dirhams seront injectés dans l’économie nationale, afin d’accompagner les entreprises, essentiellement les petites et les moyennes. Il a également appelé à activer les mécanismes de partenariat entre les secteurs public et privé, pour financer les grands projets d’investissement dans divers domaines de production, en particulier l’industrie orientée vers l’exportation, l’agriculture, l’équipement, le BTP, le tourisme et les projets d’investissement dans les secteurs stratégiques de développement humain tels que l’enseignement, la santé, l’eau, la numérisation, l’économie verte.