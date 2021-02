Les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union africaine ont entamé samedi par visioconférence les travaux de la 34ème session ordinaire du Sommet de l’UA avec la participation du Maroc.

Placé sous la thématique: «Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons», la 34ème session ordinaire du Sommet de l’UA devra suivre un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réponse de l’Union africaine à la pandémie du coronavirus en Afrique.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union se pencheront également sur la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l’Union avec un focus sur le rapport intérimaire qui sera présenté dans ce sens par le président rwandais, Paul Kagame, en sa qualité de Leader sur la réforme institutionnelle.

L’autre point marquant de ce Sommet ordinaire c’est l’élection du nouveau leadership de la Commission de l’Union africaine.

Outre l’élection du président et du vice-président de la Commission de l’UA par le Sommet, il sera procédé, entre autres, à l’élection et nomination des six Commissaires de l’UA par le Conseil exécutif, et des membres des autres organes de l’organisation panafricain.

Le 34eme sommet ordinaire de l’UA a été précédé mercredi et jeudi par la 38eme session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union.